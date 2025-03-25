В Эр-Рияде завершились переговоры США и Украины, - СМИ

Делегации Соединенных Штатов Америки и Украины завершили очередной раунд переговоров по перемирию с Россией. Встреча проходила в Эр-Рияде 25 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya .

"Украинские и американские официальные лица завершили очередной раунд переговоров во вторник в Эр-Рияде", - сообщает AFP со ссылкой на источник в украинской делегации.

Переговорный процесс по завершению войны

В начале марта Штаты предложили ввести 30-дневное прекращение огня между Украиной и Россией. Это предложение поддержала украинская сторона, но Кремль все еще не дал прямого согласия. Более того, россияне высказали ряд дополнительных условий, среди которых прекращение мобилизации и остановка поставок западного оружия для ВСУ.

В минувшие выходные в Эр-Рияде состоялся очередной раунд переговоров США с делегациями Украины и России по завершению войны. Тогда на встрече обсуждали прекращение огня в регионе Черного моря для обеспечения свободного судоходства и прекращения атак на украинские порты.

А 25 марта Штаты проводили переговоры с российской делегацией, которые длились около 12 часов. После этих переговоров стало известно, что должны состояться дополнительные переговоры с украинской стороной.

По результатам переговоров в администрации президента США Дональда Трампа надеются заключить соглашение о перемирии до 20 апреля. Но в Штатах не исключают смещения этих сроков.

Также сегодня сообщалось, что Штаты и Россия готовят совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что содержание заявления пока не раскрывают, американская сторона в Эр-Рияде передала администрации Дональда Трампа оптимистичные сигналы о переговорах.