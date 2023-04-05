Запрет на участие РФ в еврокубках будет очень сложно отменить до конца войны, - глава УЕФА

Российских футболистов, вероятнее всего, не допустят на еврокубки до завершения войны против Украины.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.
"Мое личное мнение таково, что, пока война не прекратится, нам будет очень трудно что-либо изменить", - сказал Чеферин, комментируя санкции против России в футболе.
Стоит заметить, что на данный момент все российские клубные команды не могут участвовать в турнирах УЕФА, а сборная РФ - соревноваться на Евро и чемпионате мира.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать россиян и белорусов на турниры. Но такая рекомендация касается только одиночных видов спорта.
Также мы писали, что Польша отказалась организовывать Кубок по фехтованию, поскольку туда допустили россиян и белорусов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.