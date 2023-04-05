Запрет на участие РФ в еврокубках будет очень сложно отменить до конца войны, - глава УЕФА

Российских футболистов, вероятнее всего, не допустят на еврокубки до завершения войны против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.