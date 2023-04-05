RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Запрет на участие РФ в еврокубках будет очень сложно отменить до конца войны, - глава УЕФА

Фото: в УЕФА оценили, могут ли россиян допустить на еврокубки до конца войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российских футболистов, вероятнее всего, не допустят на еврокубки до завершения войны против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

"Мое личное мнение таково, что, пока война не прекратится, нам будет очень трудно что-либо изменить", - сказал Чеферин, комментируя санкции против России в футболе.

Стоит заметить, что на данный момент все российские клубные команды не могут участвовать в турнирах УЕФА, а сборная РФ - соревноваться на Евро и чемпионате мира.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать россиян и белорусов на турниры. Но такая рекомендация касается только одиночных видов спорта.

Также мы писали, что Польша отказалась организовывать Кубок по фехтованию, поскольку туда допустили россиян и белорусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУЕФАФутбол