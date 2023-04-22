Запрет на взыскание долгов за коммуналку: переселенцам объяснили, как воспользоваться

Переселенцы должны выполнить условия, чтобы воспользоваться запретом на взыскание долгов за коммуналку, который утвердило правительство Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
В ведомстве напомнили, что Кабмин вчера запретил взимать долги с людей, которые были вынуждены оставить свое жилье и эвакуировались из зоны боевых действий или оккупации в более безопасные регионы.
Потребители должны будут предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирного дома документы, которые подтверждают их отсутствие в доме.
"Это прежде всего справка внутренне перемещенного лица, документ о временном убежище в иностранном государстве или документы по работе, по лечению, обучению, прохождению военной службы", - отмечают в Минреинтеграции.
Напомним, о запрете на взыскание долгов за коммуналку с переселенцев премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил вчера, 21 апреля.
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