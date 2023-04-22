Заборона стягнення боргів за комуналку: переселенцям пояснили, як скористатися

У відомстві нагадали, що Кабмін учора заборонив стягувати борги з людей, які були змушені залишити своє житло та евакуювалися із зони бойових дій чи окупації до більш безпечних регіонів.

Споживачі повинні будуть надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їхню відсутність у будинку.

"Це насамперед довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий притулок в іноземній державі або документи щодо роботи, лікування, навчання, проходження військової служби", - зазначають у Мінреінтеграції.