Запрет на переговоры с Путиным уже не действует? Politico узнало позицию Киева

Президент Украины Владимир Зеленский может вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на указ о запрете такого диалога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Неназванный высокопоставленный украинский чиновник рассказал изданию, что указ Зеленского о невозможности переговоров с Путиным, который был подписан в 2022 году, был нацелен на то, чтобы помешать украинским политикам вести неофициальные переговоры с Россией.
"В то время говорилось, что говорить с Путиным невозможно. Сейчас - говорить с Путиным возможно. Президент решает, когда и с кем он должен говорить в нужный момент. Ни слова о запрете", - подчеркнул собеседник Politico.
Издание утверждает, что все еще неясно, поедет ли Зеленский в Турцию на возможную встречу с Путиным.
"Мы не будем публично раскрывать наши планы, поскольку ждем реакции от россиян", - отметил источник журналистов.
Напомним, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Согласно решению СНБО, переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным были признаны "невозможными".
Еще в январе 2025 года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивал, что Украина не отказывалась от своего решения запретить прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Но вчера, 11 мая, глава Кремля предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле уже в четверг, 15 мая. В ответ Зеленский заявил, что приедет в Стамбул лично и будет ждать там российского диктатора.
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