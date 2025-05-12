Заборона на переговори з Путіним уже не діє? Politico дізналося позицію Києва

Президент України Володимир Зеленський може вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, незважаючи на указ про заборону такого діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Неназваний високопоставлений український чиновник розповів виданню, що указ Зеленського про неможливість перемовин із Путіним, який було підписано у 2022 році, був націлений на те, щоб перешкодити українським політикам вести неофіційні переговори з Росією.

"У той час говорилося, що говорити з Путіним неможливо. Зараз - говорити з Путіним можливо. Президент вирішує, коли і з ким він має говорити в потрібний момент. Ні слова про заборону", - підкреслив співрозмовник Politico.

Видання стверджує, що все ще незрозуміло, чи поїде Зеленський до Туреччини на можливу зустріч із Путіним.

"Ми не будемо публічно розкривати наші плани, оскільки чекаємо реакції від росіян", - зазначило джерело журналістів.