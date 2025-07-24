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Запрет маркетинговых договоров в Украине: что известно о влиянии на работу аптек

Четверг 24 июля 2025 10:00 promo
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Запрет маркетинговых договоров в Украине: что известно о влиянии на работу аптек Фото: как повлиял запрет маркетинговых договоров в Украине на работу аптек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Во многих населенных пунктах, особенно прифронтовых, аптеки стали единственной точкой контакта людей с системой здравоохранения. В частности, местом, где можно получить медицинскую консультацию, информацию и поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Gradus Research.

Фармацевты предоставляют бесплатную консультацию, которая часто становится первым шагом пациента к лечению. Это особенно важно, когда государственная система перегружена - доступ к врачу не всегда быстрый или вообще возможен.

Они продолжают работу в условиях постоянных обстрелов, отсутствия электричества и эвакуаций ради долга перед людьми. За последние три года сети десятки раз восстанавливали разрушенные или поврежденные за свой счет, без компенсаций от государства.

В селах, на окраинах, в разрушенных районах аптеки восстанавливают работу, понимая: лекарства должны быть не только доступны по цене, но и физически рядом с теми, кому они нужны.

Важность близкого расположения аптек подтверждает социологическое исследование Gradus Research, проведенное в апреле этого года. По его результатам, 71% респондентов отмечают: чем больше аптек в населенном пункте, тем легче найти нужные лекарства. При этом 62,4% опрошенных подчеркивают важность их расположения вблизи места работы.

Кроме того, 66,8% респондентов подтверждают, что большее количество аптек способствует поиску лучшей цены на лекарственные средства. Этот фактор стал особенно критичным в условиях войны, когда каждая гривна имеет значение.

Сети также активно приобщаются к цифровым инициативам государства, способствуя внедрению национального каталога, электронного рецепта и других инноваций. И при этом активно становятся участниками государственных программ (например, "Доступные лекарства"), чтобы обеспечить бесплатными препаратами внутренне перемещенных лиц и пациентов с хроническими заболеваниями.

Понимая трудное финансовое положение украинцев, аптечные сети сознательно переориентировали ассортимент - от имиджевых брендов к эффективным, но более доступным аналогам. В аптеках пациенты узнают об альтернативах дорогим препаратам - лекарства с теми же действующими веществами, но по более доступной цене.

Там, где Минздрав пересмотрел цены в рамках декларации, аптеки уже поставили эти препараты на полки, чтобы пациент имел реальный выбор и не вынужден был отказаться от лечения. Провизоры ежедневно подбирают эффективные и недорогие варианты, ориентируясь на реальные возможности людей. Ведь цена - это не только цифра, это шанс получить необходимую терапию.

Однако запрет маркетинговых договоров между производителями и аптеками, а также ограничение наценки на лекарства до 22% вместо необходимых 35% не позволяют покрыть операционные расходы, что заставляет аптеки работать убыточно. Это ставит под угрозу их существование (особенно для аптек с товарооборотом менее 1 млн грн) в малых населенных пунктах, где их экономическая состоятельность и так минимальна.

Последствия этих ограничений ощутимы уже сегодня: нарушение логистических цепей в сельской местности и зонах боевых действий, невозможность предоставлять пациентам скидки на жизненно необходимые препараты. По предварительным подсчетам, более тысячи аптек в отдаленных и прифронтовых населенных пунктах под риском закрытия из-за нового регулирования рынка.

Что этому предшествовало

Как сообщалось ранее, внедрение прозрачных рыночных условий и возобновление действия маркетинговых договоров на фармацевтическом рынке приведет к снижению цен на лекарственные средства для украинцев.

При этом участники Аптечной профессиональной ассоциации (АПАУ), в которую входят аптечные ритейлеры, заявили об антиконкурентном характере обновленного проекта порядка предоставления маркетинговых услуг. Он обнародован Министерством здравоохранения 9 июня.

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