Заборона маркетингових договорів в Україні: що відомо про вплив на роботу аптек
У багатьох населених пунктах, особливо прифронтових, аптеки стали єдиною точкою контакту людей із системою охорони здоров'я. Зокрема, місцем, де можна отримати медичну консультацію, інформацію та підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Gradus Research.
Фармацевти надають безкоштовну консультацію, яка часто стає першим кроком пацієнта до лікування. Це особливо важливо коли державна система перевантажена - доступ до лікаря не завжди швидкий чи взагалі можливий.
Вони продовжують роботу в умовах постійних обстрілів, відсутності електрики та евакуацій заради обов'язку перед людьми. За останні три роки мережі десятки разів відбудовували зруйновані чи пошкоджені за власний кошт, без компенсацій від держави.
У селах, на околицях, у зруйнованих районах аптеки відновлюють роботу, розуміючи: ліки мають бути не тільки доступні за ціною, а й фізично поруч з тими, кому вони потрібні.
Важливість близького розташування аптек підтверджує соціологічне дослідження Gradus Research, проведене у квітні цього року. За його результатами, 71% респондентів відзначають: що більше аптек в населеному пункті, то легше знайти потрібні ліки. При цьому 62,4% опитаних підкреслюють важливість їх розташування поблизу місця роботи.
Крім того, 66,8% респондентів підтверджують, що більша кількість аптек сприяє пошуку кращої ціни на лікарські засоби. Цей фактор став особливо критичним в умовах війни, коли кожна гривня має значення.
Мережі також активно долучаються до цифрових ініціатив держави, сприяючи впровадженню національного каталогу, електронного рецепта та інших інновацій. І при цьому активно стають учасниками державних програм (наприклад, "Доступні ліки"), щоб забезпечити безкоштовними препаратами внутрішньо переміщених осіб та пацієнтів з хронічними захворюваннями.
Розуміючи скрутне фінансове становище українців, аптечні мережі свідомо переорієнтували асортимент - від іміджевих брендів до ефективних, але доступніших аналогів. В аптеках пацієнти дізнаються про альтернативи дорогим препаратам - ліки з тими самими діючими речовинами, але за доступнішою ціною.
Там, де МОЗ переглянув ціни в межах декларації, аптеки вже поставили ці препарати на полиці, щоб пацієнт мав реальний вибір і не змушений був відмовитись від лікування. Провізори щодня підбирають ефективні й недорогі варіанти, орієнтуючись на реальні можливості людей. Адже ціна - це не лише цифра, це шанс отримати необхідну терапію.
Однак заборона маркетингових договорів між виробниками та аптеками, а також обмеження націнки на ліки до 22% замість необхідних 35% не дозволяють покрити операційні витрати, що змушує аптеки працювати збитково. Це ставить під загрозу їх існування (особливо для аптек з товарообігом менше 1 млн грн) у малих населених пунктах, де їх економічна спроможність і так мінімальна.
Наслідки цих обмежень відчутні вже сьогодні: порушення логістичних ланцюгів у сільській місцевості та зонах бойових дій, неможливість надавати пацієнтам знижки на життєво необхідні препарати. За попередніми підрахунками, понад тисячу аптек у віддалених та прифронтових населених пунктах під ризиком закриття через нові регулювання ринку.
Що цьому передувало
Як повідомлялося раніше, впровадження прозорих ринкових умов і відновлення дії маркетингових договорів на фармацевтичному ринку мало призвести до зниження цін на лікарські засоби для українців.
При цьому учасники Аптечної професійної асоціації (АПАУ), до якої входять аптечні рітейлери, заявили про антиконкурентний характер оновленого проекту порядку надання маркетингових послуг. Він оприлюднений Міністерством охорони здоров'я 9 червня.
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