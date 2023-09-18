Запрет на импорт зерна: Украина подала иски в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии

Она рассказала, что Украиной были поданы требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО.

"Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО. В то же время, мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах. Нам нужна солидарность с ними и защита интересов фермеров", - заявила Свириденко.

По ее словам, такие шаги и давление Еврокомиссии и других государств-членов помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами.

Глава Минэкономики подчеркнула, что в результате одностороннего запрета на импорт украинские экспортеры уже несут значительные убытки.

Чиновница уточнила, что Украина считает такие меры нарушением международных обязательств. Они неприемлемы, поскольку торговая политика должна регулироваться на уровне Евросоюза.

Запрет на импорт зерна

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия решила отменить запрет на импорт украинского зерна в Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии.

После такого решения Польша, Венгрия и Словакия продолжили ограничения в одностороннем порядке. Это связано с тем, что импорт украинского зерна в вышеперечисленных странах сильно влиял на цены на внутреннем рынке. Это вызывало массовое недовольство у фермеров.