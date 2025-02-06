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Пересечение границы с Венгрией будет по новым правилам: что надо знать

Украина, Четверг 06 февраля 2025 16:40
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Пересечение границы с Венгрией будет по новым правилам: что надо знать Фото: Пересечение границы с Венгрией по расписанию (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Перевозчики будут бронировать время пересечения границы на ПП "Чоп - Захонь" на границе с Венгрией. Они смогут пересекать границу по предварительному бронированию времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "УкрАвтопром".

С 10 февраля международные пассажирские перевозчики, которые пользуются пунктом пропуска "Чоп - Захонь" на границе с Венгрией, смогут пересекать границу по заранее забронированному времени через систему "еЧерга".

Регистрация в новый тип очереди "По расписанию" стартует 7 февраля в 12:00, а движение по новому формату начнется 10 февраля с 12:00.

Это будет касаться как регулярных, так и нерегулярных перевозок. То есть все международные перевозчики пассажиров, которые пользуются этим пунктом пропуска, должны будут регистрироваться на конкретное время.

Сейчас бронирование времени пересечения границы уже работает на 23 пунктах пропуска из 28, где действует система "еЧерга". Это все КПП с Румынией и Словакией, 10 пунктов с Молдовой и четыре с Польшей.

Напомним, что в декабре 2024 года Кабинет министров принял постановление о продлении экспериментального проекта "еЧерга" для бронирования времени пересечения границы. Будет действовать еще два года.

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