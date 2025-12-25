Задолженность в энергетике превысила 40 млрд грн, - эксперт

Главной проблемой украинского энергорынка на сегодня являются долги на балансирующем рынке и взаимная задолженность между ключевыми его участниками.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Прежде всего, по его словам, речь идет про НЭК "Укрэнерго", поставщиков и производителей из возобновляемых источников энергии.

Как пояснил эксперт, на фоне общей ситуации в отрасли именно долговой кризис создает наибольшие риски для стабильной работы рынка электроэнергии.

"Ну, по сравнению с общим. Это не главная проблема на сегодня. Главная проблема - это долги на балансирующем рынке, это долги перед компанией "Укрэнерго" и со стороны поставщиков, и также долги перед "зеленой" генерацией, то есть компанией соответственно "Укрэнерго", - отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что речь идет не об отдельных долгах, а о системной взаимной задолженности, которая накапливается между всеми сегментами рынка.

"Огромная взаимная задолженность, так называемая. Она составляет сейчас более 40 млрд гривен", - подчеркнул эксперт.