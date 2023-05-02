Обеспечит светом, несмотря на вражеские атаки. Украина запустила линию электропередачи с Польшей
Украина модернизировала и запустила межгосударственную линию электропередач с Польшей. За счет продажи электроэнергии можно будет накопить средства для восстановления энергосети.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.
"Движение Украины в Евросоюз – это не только амбиции, но и конкретные результаты. Мы продолжаем успешную секторальную интеграцию в ЕС. Прямо сейчас делаем важный шаг к объединению наших энергосистем. После модернизации запущена в работу межгосударственная линия электропередачи между Украиной и Польшей", – сказал Шмигаль.
Он рассказал, что специалистам "Укрэнерго" вместе с польскими коллегами из компании PSE удалось быстро провести все необходимые работы.
"Европейские партнеры предоставили около тысячи единиц оборудования. Линия работает уже с 27 апреля. Она успешно прошла трехдневный тестовый период. Дополнительный мощный интерконнектор увеличивает наши экспортно-импортные возможности. Ценой продажи электроэнергии накопим ресурсы на восстановление энергетики до нового отопительного сезона", - отметил прем. .
По его словам, в случае необходимости Украина активизирует импорт и получит аварийную помощь соседям. Украинцы будут со светом, несмотря на вражеские ракетные и дроновые атаки.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кабинет Министров Украины продлил действие тарифов на электроэнергию для населения до конца мая.
Также ранее мы писали, что дефицит средств при сохранении действующих тарифов на свет для населения составит 147,2 млрд гривен.
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