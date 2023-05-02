Обеспечит светом, несмотря на вражеские атаки. Украина запустила линию электропередачи с Польшей

Украина модернизировала и запустила межгосударственную линию электропередач с Польшей. За счет продажи электроэнергии можно будет накопить средства для восстановления энергосети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

"Движение Украины в Евросоюз – это не только амбиции, но и конкретные результаты. Мы продолжаем успешную секторальную интеграцию в ЕС. Прямо сейчас делаем важный шаг к объединению наших энергосистем. После модернизации запущена в работу межгосударственная линия электропередачи между Украиной и Польшей", – сказал Шмигаль.

Он рассказал, что специалистам "Укрэнерго" вместе с польскими коллегами из компании PSE удалось быстро провести все необходимые работы.

"Европейские партнеры предоставили около тысячи единиц оборудования. Линия работает уже с 27 апреля. Она успешно прошла трехдневный тестовый период. Дополнительный мощный интерконнектор увеличивает наши экспортно-импортные возможности. Ценой продажи электроэнергии накопим ресурсы на восстановление энергетики до нового отопительного сезона", - отметил прем. .

По его словам, в случае необходимости Украина активизирует импорт и получит аварийную помощь соседям. Украинцы будут со светом, несмотря на вражеские ракетные и дроновые атаки.