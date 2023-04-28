Дефицит в случае сохранения тарифов на электричество для населения составит около 150 млрд грн, - НКРЭКУ

Дефицит средств при сохранении действующих тарифов на свет для населения составит 147,2 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НКРЭКУ.

Как известно, накануне правительство продлило ПСО для населения до конца мая, сохранив тарифы на уровне 1,44 грн и 1,68 грн за кВт-час в зависимости от объемов потребления. Вопрос пересмотра тарифов обсуждается, однако финального решения еще нет.

По расчетам Нацкомиссии по тарифам, при сохранении действующих тарифов для населения до конца 2023 года на их компенсацию понадобится 147,2 млрд грн.

Кроме того, при сохранении действующих тарифов на электроэнергию для населения до конца года дефицит финансовых ресурсов оператора украинских АЭС превысит 60 млрд грн.

По оценкам "Энергоатома", в связи с сокращением производства и реализации электроэнергии, в том числе из-за захвата россиянами Запорожской АЭС, в 2023 году компания недополучит 82,5 млрд. грн.

Соответственно, "Энергоатом" уменьшит выплату налогов и сборов в бюджет на 21 млрд грн.

Напомним, ранее глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский заявлял, что власти рассматривают возможность роста тарифов на электроэнергию для населения.