Обеспечили отход основных сил. В ССО сделали заявление о гибели своих бойцов

"Обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи воины приняли свое последнее сражение навечно оставшись в строю", - говорится в сообщении.

В Командовании также отмечают, что героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника – это ежедневный вклад воинов в победу над врагом.

Рейды Сил специальных операций

Ранее сообщалось, что операторы 73-го морского центра ССО провели спецоперацию "Цитадель" в Черном море, в ходе которой взорвали важный объект оккупантов.

В конце января снайперы ССО на Херсонском направлении уничтожили группу российских разведчиков.

Также бойцы ССО "разнесли" опорные пункты россиян на Запорожском направлении.

Кроме того, 8 февраля стало известно, что на одном из операционных направлений подразделения Сил специальных операций провели сложную и эффективную спецоперацию, в результате которой Вооруженные силы смогли улучшить свое оперативно-тактическое положение.