Обеспечение жильем ВПЛ остро возникает при релокации предприятий на безопасные территории, - нардеп

Обеспечение жильем работников среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) особенно остро возникает при релокации предприятий на безопасные территории. Нужна слаженная командная работа всех - общины, бизнеса и власти.

Об этом заявил народный депутат Максим Ефимов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

Он также представил проект квартир в новом доме на Закарпатье, где магазин "Фурлендер Виндтехнолоджи" создает предприятие-дублер. Реализация жилищной инициативы уже началась.

"Местная община берет на себя подвод инженерных коммуникаций и благоустройство территории, бизнес - финансирует строительство жилья. Кстати, производством жилых конструкций занимается предприятие, которое также является релокированным. Купить двух- или трехкомнатную квартиру в современном энергосберегающем доме переселенцы смогут и в рамках ипотечного кредита. Необходимые консультации уже продолжаются. Дальше будет больше", - подчеркнул Ефимов.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что внутренне перемещенные лица, сменившие место регистрации из-за "Дія", следует обратиться в орган соцзащиты для продления выплат.

Ранее мы объясняли, как внутренние переселенцы могут воспользоваться административными услугами от государства, не выходя из дома.

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