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Какими услугами внутренние переселенцы могут воспользоваться онлайн: список

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Суббота 11 февраля 2023 22:45
Какими услугами внутренние переселенцы могут воспользоваться онлайн: список Фото: какими услугами внутренние переселенцы могут воспользоваться онлайн (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Внутренние переселенцы могут воспользоваться административными услугами от государства, не выходя из дома - с помощью приложения "Дія" и на соответствующем вебпортале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Благодаря цифровизации госуслуг в приложении "Дія" внутренние переселенцы могут:

  • получить справку ВПЛ и подать заявку на выплату денежного пособия на проживание (по данным Минсоцполитики этой услугой уже воспользовались более 1,4 миллиона граждан);
  • изменить место фактического проживания ВПЛ (услугой воспользовались более 45 тысяч человек);
  • отменить справку ВПЛ (услугу получили около 75 тысяч человек).

Онлайн оформление обеспечивает быструю и автоматизированную верификацию данных внутренне перемещенных лиц.

Также ВПЛ на портале "Дія" могут подать заявку на участие в программе "Предоставление льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам", которая реализуется в рамках совместного проекта Минреинтеграции и Госмолодежилья.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в 2023 году для внутренне перемещенных лиц автоматически продолжаются выплаты ежемесячного пособия. Государство выплачивает гражданам, которые, в частности, были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий от 2 до 3 тысяч гривен.

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