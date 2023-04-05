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В Минреинтеграции объяснили, почему переселенцам могут задерживать выплаты

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Украина, Среда 05 апреля 2023 13:19
В Минреинтеграции объяснили, почему переселенцам могут задерживать выплаты Фото: в Минреинтеграции объяснили, почему переселенцам могут задерживать выплаты (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Внутри перемещенные лица, изменившие место регистрации через "Дію", следует обратиться в орган соцзащиты для продления выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на сайт Минреинтеграции.

Как пояснили, в ведомстве чаще речь идет о случаях, когда граждане изменили место регистрации с помощью портала "Дія".

"Пока вопрос автоматического переназначения помощи на жительство нужно доработать. Для своевременного получения помощи обратиться в Управление социальной защиты населения за новым местом жительства", - говорится в сообщении.

Так, органы соцзащиты не должны требовать у ВПЛ оформления повторного заявления на получение помощи. Выплаты должны продолжиться на основе уже зарегистрированного заявления по месту жительства.

"Для этого работники соцзащиты должны отправить запрос на получение электронного дела, которое предварительно сформировано на основании зарегистрированного заявления от переселенца", - добавили в Минреинтеграции.

Там обратили внимание, что помощь будет начислена за все месяцы с момента изменения фактического места жительства ВПЛ.

При этом вопрос автоматического переназначения помощи на проживание будет решен до конца апреля.

Ранее мы объясняли, в каких случаях можно потерять статус ВПЛ.

Также напомним, что внутренние переселенцы могут воспользоваться административными услугами от государства, не выходя из дома.

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Внутренне перемещенные лица
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