Штраф, но не всегда. В каком случае не придется платить за неработающие фары

Фары в авто могут перестать работать в любой момент, так что водителям нужно четко понимать, в каком случае за это могут выписать штраф, а в каком - нет.

РБК-Украина рассказывает о том, когда за неработающие фары назначают штраф и сколько придется заплатить в случае нарушения.

Содержание

В каком случае не штрафуют за неработающие фары

Какое наказание предусмотрено

Когда нужно включать фары за городом

В каком случае не штрафуют за неработающие фары

Если не работает только правая фара, то днем водить такой автомобиль можно и водителя не имеют права оштрафовать.

Запрещается водить машину ночью, если любая из фар не работает, в том числе и задние габариты.

Если же не работает левая фара ближнего света (в любое время суток). Водитель имеет право доехать до места ремонта или стоянки. При этом очень важно, чтобы в случае остановки правоохранителей водитель смог предоставить конкретную ссылку, куда следует для проведения ремонта. Иначе его оштрафуют.

Так что автомобилистам стоит перед началом эксплуатации авто, проверить исправность фар.

Какое наказание предусмотрено

Статья 121 часть Административного кодекса Украины предусматривает наказание за вождение транспортного средства, у которого не работают фары в темное время суток. За такое нарушение назначают штраф в размере - 340 грн.

Если в течение года водитель повторно нарушил это правило - штраф достигает 850-1700 грн с одновременным лишением права управления на срок от трех до шести месяцев.

Когда нужно включать фары за городом

Напомним, что с 1 мая этого года все водители должны включать ближний свет фар за городом. Эта норма будет действовать круглогодично. Раньше водители за городом должны были включать ближний свет фар только осенью и зимой. Штраф за нарушение этого правила составляет от 425 до 510 грн.

Отметим, что включенный ближний свет фар вне города увеличивает дистанцию обнаружения других авто в условиях плохой видимости - если есть туман, дождь или снег. Это увеличивает уровень безопасности на дороге.