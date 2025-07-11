ua en ru
Пт, 11 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как мобилизованным ФОПам освободиться от уплаты налогов: инструкция

Украина, Пятница 11 июля 2025 16:10
UA EN RU
Как мобилизованным ФОПам освободиться от уплаты налогов: инструкция Фото: Мобилизованные ФОПы освобождаются от налогов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Мобилизованные предприниматели теперь могут не платить налоги и не подавать отчетность на время службы. Это стало возможным благодаря новым изменениям в Налоговый кодекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Самозанятые физические лица, которые были мобилизованы или подписали контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и представления отчетности на время службы.

Вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а именно Закон № 4505-ІХ.

Налоги, которые не будут оплачиваться:

  • налог на доходы физических лиц,
  • единый налог,
  • военный сбор,
  • ЕСВ, если ФЛП не имеет наемных работников.

Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Что делать ФЛП

Если информация о мобилизации, контракте или демобилизации уже есть в реестре - заявление подавать не нужно;

Если же данных в реестре нет - можно подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.

ГНС последовательно инициировала решение налоговых вопросов мобилизованных ФЛП и ветеранов и создала в территориальных органах рабочие группы. Для удобства и возможности получить консультацию по новым нормам все "горячие линии" продолжают работать.

Как будет действовать увольнение

ГНС не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта. Если такие суммы уже были начислены они подлежат аннулированию.

Если ФЛП было исключено из реестра плательщиков единого налога из-за неуплаты налоговых обязательств во время мобилизации или службы по контракту - он будет восстановлен автоматически.

Также мобилизованные физические лица - предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность или члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию на других основаниях, информация о которых имеется в Реестре, имеют право не начислять, не исчислять и не платить ЕСВ на весь срок их военной службы, в том числе и военной службы по контракту.

Кроме того, за период мобилизации плательщика единого взноса или действия заключенного с таким лицом контракта начисленные суммы штрафных санкций и пени подлежат отмене за отчетные периоды.

Если ФЛП имеет наемных работников - он может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату работникам. ЕСВ в таком случае начисляет уполномоченное лицо, а уплатить его ФЛП может в течение 180 дней после демобилизации - без штрафов.

Отчётность по ЕСВ подаётся ФЛП в течение 150 дней после демобилизации, также без штрафов и пени.

Если возникли нарушения до начала службы или во время неё (несвоевременная уплата или отчётность) - ФЛП освобождается от ответственности, если выполнит обязанности в установленные сроки после демобилизации:

  • отчетность - до 150 дней,
  • уплата - до 180 дней.

Заметим, что в прошлом месяце адвокат Мария Ганина в комментарии РБК-Украина подробно рассказала, могут ли мобилизованные предприниматели продолжать вести бизнес и нужно ли им уплачивать НДФЛ, единый налог и военный сбор.

Ранее мы также рассказывали, сохраняются ли за мобилизованными гражданами рабочее место и зарплата во время войны в Украине.

Более того, РБК-Украина объясняло, существуют ли основания для мобилизации забронированных работников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФОП Мобилизация в Украине
Новости
Удар по Одессе средь бела дня: количество пострадавших возросло
Удар по Одессе средь бела дня: количество пострадавших возросло
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом