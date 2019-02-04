Через страйк в аеропорту Гамбурга було скасовано понад 70 рейсів

У зв'язку із страйком не змогли скористатися послугами аеропорту близько 9 тис. пасажирів

Предупредительная забастовка наземного персонала, который прошел сегодня, 4 февраля, в аэропорту Гамбурга (Германия), зацепил около 9 тысяч пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, из-за забастовки было отменено по меньшей мере 74 рейсы.

В настоящее время профсоюз Verdi, который является организатором забастовки, также ведет тарифные переговоры с аэропортами Дюссельдорфа, Мюнхена, Бремена и Ганновера.

Отметим, сотрудники аэропорта требуют повышения заработной платы.

Ранее РБК-Украина писало о начале забастовки в аэропорту Гамбурга.

Кроме того, в аэропорту Мюнхена 4 февраля в связи со снегопадом в Баварии отменили 140 рейсов.

Отметим, в январе забастовки проходили в трех крупных аэропортах Германии. В частности, забастовку поддержали аэропорты Кельн-Бонн, Штутгарта и Дюссельдорфа. Немецкий профсоюз требовал ввести единую тарифную сетку, согласно которой сотрудники, отвечающие за безопасность, получали оплату в 20 евро за час.