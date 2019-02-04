ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В аеропорту Гамбурга почався страйк

Новини » Надзвичайні події    04.02.2019 - 09:11
В аеропорту Гамбурга почався страйк
Фото: аеропорт Гамбурга (wikipedia.org)

Персонал аеропорту вимагає підвищення зарплат

У Німеччині почався страйк в аеропорту Гамбурга, в результаті чого очікуються перебої в розкладі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що через страйк в аеропорту Гамбурга очікуються затримки прильотів і вильотів. Також повідомляється, що страйк є попереджувальним, персонал, який обслуговує наземні транспортні засоби аеропорту, вимагає підвищення зарплат.

У зв'язку зі страйком пасажирів закликають заздалегідь прибувати до аеропорту. Крім того, їм рекомендують по можливості обмежитися ручною поклажею. На сьогодні в аеропорту Гамбурга заплановано 388 рейсів, про скасування поки не повідомлялося.

Нагадаємо, в січні страйки проходили у трьох великих аеропортах Німеччини. Зокрема, страйк підтримали аеропорти Кельн-Бонна, Штутгарта та Дюссельдорфа. Німецька профспілка вимагав ввести єдину тарифну сітку, згідно з якою співробітники, які відповідають за безпеку, отримували оплату в 20 євро за годину.

Пізніше в результаті страйку в 8 аеропортах Німеччини були скасовано сотні рейсів.

 

МІУ у 2019 роцы підготує інвестиційні проекти з розвитку аеропортів
Новини України аэропортстрайкГамбург
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся