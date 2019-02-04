В аеропорту Гамбурга почався страйк

Фото: аеропорт Гамбурга (wikipedia.org)

Персонал аеропорту вимагає підвищення зарплат

У Німеччині почався страйк в аеропорту Гамбурга, в результаті чого очікуються перебої в розкладі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що через страйк в аеропорту Гамбурга очікуються затримки прильотів і вильотів. Також повідомляється, що страйк є попереджувальним, персонал, який обслуговує наземні транспортні засоби аеропорту, вимагає підвищення зарплат.

У зв'язку зі страйком пасажирів закликають заздалегідь прибувати до аеропорту. Крім того, їм рекомендують по можливості обмежитися ручною поклажею. На сьогодні в аеропорту Гамбурга заплановано 388 рейсів, про скасування поки не повідомлялося.

Нагадаємо, в січні страйки проходили у трьох великих аеропортах Німеччини. Зокрема, страйк підтримали аеропорти Кельн-Бонна, Штутгарта та Дюссельдорфа. Німецька профспілка вимагав ввести єдину тарифну сітку, згідно з якою співробітники, які відповідають за безпеку, отримували оплату в 20 євро за годину.

Пізніше в результаті страйку в 8 аеропортах Німеччини були скасовано сотні рейсів.