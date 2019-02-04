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Негода в Німеччині: в аеропорту Мюнхена скасували 140 рейсів

Новини » Транспорт    04.02.2019 - 16:55
Негода в Німеччині: в аеропорту Мюнхена скасували 140 рейсів
Ілюстративне фото (Publika.md)

За даними німецької метеослужби, в Альпах місцями випало до 30 нових сантиметрів снігу

В аеропорту Мюнхена (Німеччиина) сьогодні, 4 лютого, у зв'язку із снігопадом у Баварії скасували 140 рейсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

Окрім того, частину рейсів скасували через страйк в аеропорту Гамбурга.

За даними німецької метеослужби, в Альпах місцями випало до 30 нових сантиметрів снігу. У багатьох школах скасували заняття у зв'язку із негодою.

Також варто зазначити, що у ряді регіонів баварських Альп оголошено 4 рівень небезпеки сходження лавин.

Як писало РБК-Україна, в Італії декілька тисяч автомобілів застрягли на засніженій автомагістралі А22.

Також повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки через сильні морози та снігопади загинула щонайменше 21 людина. На середньому заході США температура опускалася до -30 градусів Цельсія, місцями до -50 градусів Цельсія.

 

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