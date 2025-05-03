Забарный против Зинченко и другие украинцы в АПЛ: расписание матчей уикенда

Что известно о 35-м туре АПЛ

Текущий тур стартовал в пятницу, 2 мая матчем "Манчестер Сити" - "Вулверхэптон". "Горожане" одержали минимальную победу - 1:0 благодаря голу Кевина де Брюйне.

По четыре поединка состоятся в субботу и воскресенье - 3 и 4 мая. В частности, в первый день уикенда сыграет "Эвертон" Виталия Миколенко против "Ипсвича", а также встретятся между собой "Арсенал" Александра Зинченко и "Борнмут" Ильи Забарного.

В воскресенье "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет на своей арене потенциального финалиста Лиги Европы - "Манчестер Юнайтед". А без пяти минут финалист Лиги конференций - "Челси" в отсутствие дисквалифицированного Михаила Мудрика дома проведет встречу с новоиспеченным чемпионом Англии - "Ливерпулем".

Расписание матчей 35-го тура АПЛ с участием команд украинских легионеров:

"Эвертон" - "Ипсвич " - суббота, 3 мая, 17:00

" - суббота, 3 мая, 17:00 "Арсенал" - "Борнмут " - суббота, 3 мая, 19:30

" - суббота, 3 мая, 19:30 "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед " - воскресенье, 4 мая, 16:00

" - воскресенье, 4 мая, 16:00 "Челси" - "Ливерпуль " - воскресенье, 4 мая, 19:30

"Эвертон" - "Ипсвич"

Ни один из участников матча уже не имеет серьезных турнирных целей. "Эвертон" вряд ли сможет существенно подняться в таблице, а "Ипсвич" - уже потерял шансы остаться в дивизионе.

"Арсенал" - "Борнмут"

Подопечные Микеля Артеты потерпели домашнее поражение от ПСЖ, и теперь в полуфинале Лиги чемпионов оказались в роли догоняющих. В английской Премьер-лиге "канониры" уже не имеют серьезной мотивации: чемпионский титул официально потерян, а место в ЛЧ на следующий сезон гарантировано. Следовательно, можно вполне сосредоточиться на выездном матче еврокубка в Париже. Поэтому на "Борнмут" вероятно выйдет ротационный состав. И вполне возможно участие Зинченко.

"Борнмут" в свою очередь, скорее всего, останется вне еврокубков в следующем сезоне. Есть очень теоретический шанс попасть туда с 8-го места. Но он маловероятен. Поэтому и коллектив Забарного уже может играть в свое удовольствие.

"Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед"

Для МЮ сейчас важнее выиграть Лигу Европы и таким образом попасть в основной раунд Лиги чемпионов. "Брентфорд" свою задачу на сезон выполнил: место на экваторе таблицы - вполне приемлемый результат для команды Ярмолюка.

"Челси" - "Ливерпуль"

Лондонцы вторым составом практически обеспечили себе участие в финале Лиги конференций. А основа - поборется с немотивированным "Ливерпулем" за выход в Лигу чемпионов.

Где смотреть матчи английской Премьер-лиги

В Украине транслятором матчей АПЛ является OTT-платформа Setanta Sports и телеканал Setanta Sports.

Онлайн трансляции доступны на различных устройствах, включая смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры. Телеканал Setanta Sports есть в пакетах ведущих кабельных операторов, что позволяет следить за матчами чемпионата Англии по телевизору.