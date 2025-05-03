Украина в шаге от элиты мирового хоккея: какой результат устроит "сине-желтых" и где и когда смотреть решающую игру на ЧМ
3 мая в румынском городе Сфынтул-Георге завершается чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А. Сборная Украины близка к завоеванию одной из двух путевок в Топ-дивизион.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
С кем и когда будут играть "сине-желтые"
Заключительный матч подопечные Дмитрия Христича сыграют против одного из аутсайдеров турнира - сборной Японии. Азиатская команда не участвовала в борьбе за выход в элиту. Она соревновалась за сохранение прописки во втором по силе эшелоне мирового хоккея с командой хозяев.
Матч Румыния - Япония в предыдущем туре завершился в пользу "самураев" - 5:3. Это означает, что румыны понизились в классе, а Япония сохранила прописку в Дивизионе 1А. Поэтому поединок с Украиной не будет иметь для азиатов принципиального турнирного значения.
Турнирная таблица перед последним туром выглядит следующим образом:
- Великобритания - 9 очков
- Украина - 9
- Италия - 7
- Польша - 6
- Япония - 4
- Румыния - 1
Что гарантирует Украине выход в элиту
"Сине-желтые" выйдут в Топ-дивизион при следующих условиях:
- любая победа над Японией (основное время, овертайм, серия буллитов);
- поражение в последней игре не в основное время (овертайм или серия буллитов)
Более того, существует вариант повышения в классе даже после поражения в основное время. Но здесь все будет зависеть от результатов соперников.
Единственный вариант при котором Украина не выйдет в Топ-дивизион такой:
- поражение Украины от Японии в основное время;
- любая победа Великобритании над Польшей;
- победа Италии над Румынией в основное время.
Расписание матчей последнего тура (3 мая):
- 12:30, Украина - Япония
- 16:00, Румыния - Италия
- 19:30, Великобритания - Польша
Где и когда смотреть решающий матч
Поединок Украина - Япония стартует 3 мая в 12:30 по киевскому времени.
Трансляция будет доступна на медиа-ресурсах "Суспільного Спорт" - эксклюзивного транслятора ЧМ по хоккею в Дивизионе 1А в Украине.
Матч можно посмотреть на телеканале "Суспільне Спорт", местных телеканалах "Суспільного", а также - на Youtube-канале "Суспільне Спорт".
Ранее сообщили где и когда смотреть противостояние "Шахтер" - "Динамо" в финале Кубка Украины.
Также представили расписание, прогноз и главные интриги Гран-при Майами в Формуле-1.