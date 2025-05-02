МЮ уничтожил "Атлетик", победы "Тоттенхэма" и "Челси": английские гранды уверенно шагают к финалам еврокубков
Представители английской Премьер-лиги не оставили шансов соперникам в стартовых полуфинальных поединках Лиги Европы и Лиги конференций. Победу одержал также испанский "Бетис".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
Лига Европы, полуфинал, первые матчи
"Атлетик" - Манчестер Юнайтед" - 0:3
Голы: Каземиро, 30, Фернандеш, 37 (пенальти), 45
Удаление: Вивиан (А), 35
"Тоттенхэм" - "Буде-Глимт" - 3:1
Голы: Джонсон, 1, Мэддисон, 34, Соланке, 61 (пенальти) - Сальтнес, 83
Лига конференций, полуфинал, первые матчи
"Юргорден" - "Челси" - 1:4
Голы: Мулугета, 68 - Санчо, 12, Мадуэке, 43, Джексон, 59, 65
"Бетис" - "Фиорентина" - 2:1
Голы: Эззальзули, 7, Антони, 64 - Раньери, 73
"Атлетик" прощается с домашним финалом
Наиболее интересным противостоянием полуфинала в Лиге Европы обещал быть матч в Бильбао, где местный "Атлетик" в статусе фаворита принимал "Манчестер Юнайтед".
К сожалению, настоящей борьбы не получилось. А ключевым моментом стал эпизод на 35-й минуте. Защитник хозяев Вивиан в собственной штрафной придержал Гойлунда. Арбитр после проверки на ВАР не только назначил пенальти в ворота басков, но и показал красную карточку нарушителю.
К тому времени гости вели в счете после гола Каземиро. Фернандес реализовал 11-метровый и удвоил преимущество. А еще до перерыва - оформил дубль и фактически закрыл игру. Во втором тайме "Юнайтед" имел несколько возможностей довести счет до совсем неприличного.
Перед матчем на "Олд Траффорд" манкунианцы теперь выглядят очевидными фаворитами, и баскам придется придумать что-то нестандартное, чтобы переломить ход противостояния в свою пользу. Похоже финал Лиги Европы в Бильбао пройдет 21 мая без местной команды.
Более того, решающий поединок с большой вероятностью может стать сугубо английским. Поскольку во второй паре "Тоттенхэм" не стал нянчиться с норвежскими нарушителями спокойствия из "Буде-Глимт". Первый гол в ворота гостей влетел, еще когда минутная стрелка часов не успела сделать оборот: супербыстрый гол на счету Джонсона. Мэддисон до перерыва сделал счет 2:0. А во втором тайме Соланке реализовал пенальти и довел дело до разгрома. К чести скандинавов, им удалось сквитать один гол усилиями Сальтнеса. Возможно мы и дождемся чуда в ответном матче за полярным кругом.
Лига конференций: с кем разыграет трофей команда Мудрика
Лондонский "Челси" уже может заказывать билеты в польский Вроцлав, где 28 мая определится обладатель третьего по значимости евротрофея. "Синие" не только обеспечили себе комфортное преимущество в Стокгольме над местным "Юргорденом", но и смогли сделать это ротационным составом. Что важно перед игрой с "Ливерпулем" в АПЛ, где команда Энцо Марески ведет борьбу за зону ЛЧ.
А вот кто будет играть с партнерами Мудрика в финале - вопрос. "Бетис" мог в этот вечер разгромить "Фиорентину". Только один Бартра имел три реальных шанса отличиться, но ни одним не воспользовался. Теперь испанцам будет непросто во Флоренции, где "фиалки" будут действовать гораздо смелее в атаке.
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