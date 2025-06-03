Сборная Украины прибыла в Торонто для участия в Canadian Shield: где и когда смотреть матчи

Национальная сборная Украины прилетела в Торонто, где примет участие в международном турнире Canadian Shield.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

Кто поехал в Канаду

Часть команды Сергея Реброва начала свой путь в Канаду на киевском центральном вокзале. А уже в Варшаве "сине-желтые" собрались все вместе и вылетели в Северную Америку. Всего в Торонто прибыли 24 футболиста.

Состав сборной Украины:

Вратари:

Андрей Лунин ("Реал", Испания)

Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)

Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники:

Николай Матвиенко ("Шахтер")

Валерий Бондарь ("Шахтер")

Александр Тымчик ("Динамо")

Богдан Михайличенко ("Полесье")

Александр Мартынюк ("Александрия")

Илья Забарный ("Борнмут", Англия)

Максим Таловеров ("Плимут", Англия)

Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США)

Полузащитники:

Николай Шапаренко ("Динамо")

Николай Михайленко ("Динамо")

Александр Пихаленок ("Динамо")

Владислав Кабаев ("Динамо")

Георгий Судаков ("Шахтер")

Егор Назарина ("Шахтер")

Артем Бондаренко ("Шахтер")

Алексей Гуцуляк ("Полесье")

Иван Калюжный ("Александрия")

Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)

Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)

Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)

Нападающий:

Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)

"Сине-желтые" в пути (фото: УАФ)

Canadian Shield: особенности турнира

В соревновании примут участие четыре сборные, наибольший рейтинг из которых имеет команда Украины.

Состав участников турнира:

Украина - 25 место в рейтинге ФИФА

Канада - 30

Кот-д'Ивуар - 41

Новая Зеландия - 86

Всего будет проведено четыре поединка Каждая команда сыграет только с двумя соперниками.

Матчи сборной Украины (по киевскому времени)

7 июня, 22:30, Канада - Украина

10 июня, 00:00, Новая Зеландия - Украина

Турнирная система предусматривает начисление 3-х очков за победу в основное время и 2-х - в серии послематчевых пенальти. Соответственно, за поражение по пенальти команда получит 1 балл, а в основное время - 0.

В каждом матче будет определен победитель: в случае ничьей в основное время, сразу будут пробиваться пенальти. Чемпионом станет команда, которая наберет больше всего очков по итогам всех матчей.

Сборная Украины в своей истории однажды уже встречалась с Канадой. Поединок, состоявшийся 8 октября 2010 года в Киеве принес ничью - 2:2.

А вот с Новой Зеландией "сине-желтые" сыграют впервые. Также это будет дебютное противостояние украинцев с представителем Конфедерации футбола Океании.

Где смотреть матчи

Прямые трансляции матчей "сине-желтых" в Канаде будут доступны на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.