Сборная Украины прибыла в Торонто для участия в Canadian Shield: где и когда смотреть матчи
Национальная сборная Украины прилетела в Торонто, где примет участие в международном турнире Canadian Shield.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Кто поехал в Канаду
Часть команды Сергея Реброва начала свой путь в Канаду на киевском центральном вокзале. А уже в Варшаве "сине-желтые" собрались все вместе и вылетели в Северную Америку. Всего в Торонто прибыли 24 футболиста.
Состав сборной Украины:
Вратари:
- Андрей Лунин ("Реал", Испания)
- Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)
- Дмитрий Ризнык ("Шахтер")
Защитники:
- Николай Матвиенко ("Шахтер")
- Валерий Бондарь ("Шахтер")
- Александр Тымчик ("Динамо")
- Богдан Михайличенко ("Полесье")
- Александр Мартынюк ("Александрия")
- Илья Забарный ("Борнмут", Англия)
- Максим Таловеров ("Плимут", Англия)
- Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США)
Полузащитники:
- Николай Шапаренко ("Динамо")
- Николай Михайленко ("Динамо")
- Александр Пихаленок ("Динамо")
- Владислав Кабаев ("Динамо")
- Георгий Судаков ("Шахтер")
- Егор Назарина ("Шахтер")
- Артем Бондаренко ("Шахтер")
- Алексей Гуцуляк ("Полесье")
- Иван Калюжный ("Александрия")
- Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)
- Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)
- Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)
Нападающий:
- Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)
"Сине-желтые" в пути (фото: УАФ)
Canadian Shield: особенности турнира
В соревновании примут участие четыре сборные, наибольший рейтинг из которых имеет команда Украины.
Состав участников турнира:
- Украина - 25 место в рейтинге ФИФА
- Канада - 30
- Кот-д'Ивуар - 41
- Новая Зеландия - 86
Всего будет проведено четыре поединка Каждая команда сыграет только с двумя соперниками.
Матчи сборной Украины (по киевскому времени)
- 7 июня, 22:30, Канада - Украина
- 10 июня, 00:00, Новая Зеландия - Украина
Турнирная система предусматривает начисление 3-х очков за победу в основное время и 2-х - в серии послематчевых пенальти. Соответственно, за поражение по пенальти команда получит 1 балл, а в основное время - 0.
В каждом матче будет определен победитель: в случае ничьей в основное время, сразу будут пробиваться пенальти. Чемпионом станет команда, которая наберет больше всего очков по итогам всех матчей.
Сборная Украины в своей истории однажды уже встречалась с Канадой. Поединок, состоявшийся 8 октября 2010 года в Киеве принес ничью - 2:2.
А вот с Новой Зеландией "сине-желтые" сыграют впервые. Также это будет дебютное противостояние украинцев с представителем Конфедерации футбола Океании.
Где смотреть матчи
Прямые трансляции матчей "сине-желтых" в Канаде будут доступны на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.
Ранее сборная Канады назвала состав, которым сыграет против Украины.
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