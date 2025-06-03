Турки вместо бразильцев? Туран стремится привлечь в "Шахтер" земляков на космическую сумму
Новый главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран сделал первый шаг на пути к построению команды по собственному видению. Турецкий специалист подготовил шорт-лист потенциальных новичков и уже передал его клубному руководству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкую Gazete Yenigün.
Кто в шорт-листе Турана
Туран заинтересован в подписании четырех исполнителей из турецкой Суперлиги. Речь идет о футболистах атакующей и средней линии: вингеров Ахмеда Кутуджу и Барыша Йылмаза из "Галатасарая", а также полузащитников Исмаила Юксека и Эмре Мора из "Фенербахче". Последний провел сезон-2024/25 в аренде под руководством Турана в "Эюпспоре".
Самой сложной задачей для "Шахтера" может стать трансфер Йылмаза, который находится в сфере интересов нескольких клубов АПЛ. Кроме того, он получил возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов, куда напрямую попал "Галатасарай". "Горняки" же будут стартовать в еврокубках с квалификации Лиги Европы.
Сколько стоят потенциальные новички
Общая рыночная стоимость потенциальных новичков, по оценке Transfermarkt, составляет около 39 миллионов евро:
- Барыш Йылмаз - 20 млн
- Исмаил Юксек - 12 млн
- Ахмед Кутуджу - 5,5 млн
- Эмре Мор - 1,4 млн
Барыш Йылмаз (фото: instagram.com/barisalperyilmaz)
Самые дорогие "горняки" прямо сейчас
Нынешний состав "Шахтера" оценивается Transfermarkt в 165 миллионов евро. Самыми дорогими являются Георгий Судаков (32 млн) и Николай Матвиенко (18 млн). Есть вероятность, что летом оба покинут команду.
Далее идут: бразильцы Кевин и Элиас - по 12 млн. За ними - земляки Алиссон и Марлон Гомес и украинец Бондаренко - все они стоят по 10 млн каждый.
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