Не явился в ТЦК. Когда и кому повестку могут "переписать" на другую дату

Иногда у военнообязанного есть уважительные причины не явиться по повестке, которую ему прислали. Тогда в ТЦК могут перенести повестку на другое число.
Какие должны для этого быть основания и как долго могут "продлевать" повестки, в комментарии РБК-Украина рассказывает Анастасия Швыткина, младший юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры".
Действующим законодательством Украины предусмотрено несколько основных оснований, по которым военнообязанный может не явиться вовремя в срок, определенный повесткой. К таким причинам относятся:
"Для признания таких причин уважительными необходимо предоставить подтверждающие документы. Это могут быть медицинские справки, свидетельство о смерти, справки из полиции и других государственных служб", – Анастасия Швыткина.
Важно, говорит она, что указанные документы должны быть предоставлены соответствующими уполномоченными государственными органами, учреждениями и организациями (государственной и коммунальной формы собственности).
"То есть пребывание на лечении должно подтверждаться государственным учреждением здравоохранения. Справки из частных заведений не являются надлежащим подтверждением", – отмечает она.
О причинах неявки военнообязанный должен в течение трех дней сообщить ТЦК и СП, который прислал повестку.
Это можно сделать как непосредственно посетив ТЦК и СП или дистанционно – отправить письмо на официальный электронный адрес учреждения или в бумажном виде подать соответствующие документы, отправив их заказным письмом.
"Также законодательством предусмотрена обязанность явиться в ТЦК в течение семи календарных дней с даты, в которую лицо вызвали. Такие нормы закреплены в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" и в Постановлении Кабмина от №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", – отмечает специалист.
Но если человек находится на длительном лечении, прибыть в ТЦК и СП может быть крайне трудно или невозможно. Именно в таких случаях территориальный центр комплектования и социальной поддержки может "продлить" повестку.
"Как отмечалось, для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие болезнь лица, предоставленные государственными или коммунальными учреждениями, к примеру, справку о назначенном больничном, предоставленную семейным врачом, справку о пребывании на стационарном лечении; справку о назначении оперативного вмешательства и дальнейшее лечение и так далее", – отмечает юрист.
Такая справка должна подтверждать, что лицо находится на лечении, в связи с чем, в течение определенного срока не может прибыть в ТЦК и СП. Копии соответствующих документов необходимо направить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение трех дней.
"В целом, при таких обстоятельствах, после предоставления соответствующих объяснений и подтверждающих документов ТЦК фактически переносит срок, в который военнообязанный должен явиться в учреждение на другую дату, после завершения лечения. Соответственно, обязанность явиться по повестке не отменяется, а дата явки переносится на срок, определенный медицинским учреждением", – отмечает собеседница.
Напомним, во время мобилизации иногда отказывают в отсрочке, даже если для нее есть законные основания. Мы писали, что делать при отказе в отсточке.
Также стало известно, сколько раз могут наказывать за неявку по повестке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.