Не з'явився в ТЦК. Коли і кому повістку можуть "переписати" на іншу дату

Коли можна легально не з'явитися по повістці

Чинним законодавством України передбачено кілька основних підстав, за яких військовозобов’язаний може не з’явитись вчасно у строк, визначений повісткою. До таких причин належать:

перешкода стихійного характеру (повінь, пожежа тощо);

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки (вуличні бої у населеному пункті, обстріл тощо);

інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

"Для визнання таких причин поважними необхідно надати підтвердні документи. Це можуть бути медичні довідки, свідоцтво про смерть, довідки із поліції та інших державних служб", – Анастасія Швиткіна.

Важливо, каже вона, що зазначені документи повинні бути надані відповідними уповноваженими державними органами, установами та організаціями (державної та комунальної форми власності).

"Тобто перебування на лікуванні повинне підтверджуватися державним закладом охорони здоров’я. Довідки із приватних закладів не є належним підтвердженням", – зазначає вона.

Коли треба повідомити про неявку

Про причини неявки військовозобов’язаний повинен протягом трьох днів повідомити ТЦК та СП, який надіслав повістку.

Це можна зробити як безпосередньо відвідавши ТЦК та СП або ж дистанційно – надіслати лист на офіційну електронну адресу установи або у паперовому вигляді подати відповідні документи, надіславши їх рекомендованим листом.

"Також законодавством передбачено обов’язок з’явитися до ТЦК протягом семи календарних днів від дати, у яку особу викликали. Такі норми закріплено у Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" та у Постанові Кабміну від №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", – зауважує фахівець.

Коли можуть "подовжити" повістку

Але якщо людина перебуває на тривалому лікуванні, прибути до ТЦК та СП може бути вкрай важко або неможливо. Саме у таких випадках територіальний центр комплектування та соціальної підтримки може "подовжити" повістку.

"Як зазначалося, для цього необхідно надати документи, які підтверджують хворобу особи, надані державними або комунальними установами, до прикладу, довідку про призначений лікарняний, надану сімейним лікарем, довідку про перебування на стаціонарному лікуванні; довідку про призначення оперативного втручання та подальше лікування тощо", – зазначає юристка.

Така довідка має підтверджувати, що особа перебуває на лікуванні, у зв’язку із чим, протягом певного строку не може прибути до ТЦК та СП. Копії відповідних документів необхідно направити до територіального центру комплектування та соціальної підтримки протягом трьох днів.

"Загалом, за таких обставин, після надання відповідних пояснень та підтвердних документів ТЦК фактично переносить строк, у який військовозобов’язаний має з’явитися до установи на іншу дату, після завершення лікування. Відповідно, обов’язок з’явитися за повісткою не скасовується, а дата явки переноситься на строк, визначений медичним закладом", – зауважує співрозмовниця.