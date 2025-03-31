Появился обновленный список лекарств, на которые упадут цены с 1 апреля

"По итогам переговоров с украинскими производителями, нам удалось достичь договоренностей по снижению цен еще на более 200 лекарственных средств. На половину из них цены уже снижены, что касается остальных препаратов - снижение начнется в течение апреля", - рассказал Ляшко.

По его словам, сейчас средний размер скидки составляет 17%, а диапазон варьируется в основном от 10% до более 60%, в зависимости от конкретного препарата.

В новый список входят препараты для лечения сердечно-сосудистых болезней, ОРВИ, болезней органов дыхания, нервной и эндокринной систем, а также дерматологических и желудочно-кишечных патологий, жаропонижающие.

"Мы продолжаем диалог с производителями лекарств, чтобы расширить перечень доступных по сниженным ценам препаратов. Также работаем над прозрачностью ценообразования и честной конкуренцией на фармацевтическом рынке, чтобы каждый пациент мог получать лекарства по справедливой цене", - написал министр.