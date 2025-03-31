З'явився оновлений список ліків, на які впадуть ціни з 1 квітня

В Україні від завтра, 1 квітня, очікується зниження цін ще на 10 популярних препаратів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.
"За підсумками переговорів з українськими виробниками, нам вдалося досягти домовленостей щодо зниження цін ще на понад 200 лікарських засобів. На половину з них ціни вже знижені, що стосується решти препаратів - зниження розпочнеться протягом квітня", - розповів Ляшко.
За його словами, наразі середній розмір знижки становить 17%, а діапазон варіюється здебільшого від 10% до понад 60%, залежно від конкретного препарату.
До нового списку входять препарати для лікування серцево-судинних хвороб, ГРВІ, хвороб органів дихання, нервової та ендокринної систем, а також дерматологічних і шлунково-кишкових патологій, жарознижувальні.
"Ми продовжуємо діалог з виробниками ліків, щоб розширити перелік доступних за зниженими цінами препаратів. Також працюємо над прозорістю ціноутворення та чесною конкуренцією на фармацевтичному ринку, щоб кожен пацієнт міг отримувати ліки за справедливою ціною", - написав міністр.
Нагадаємо, в Україні з 1 березня вартість 100 найпопулярніших серед українців ліків знизилась на 30%. Але на думку економічних аналітиків, після "зниження" цін на ліки українці платитимуть більше.
Пізніше Ляшко розповів, що з 1 квітня розпочинається зниження цін ще на 116 препаратів.
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