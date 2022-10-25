Появился актуальный график отключений света в Киеве

"В Киеве по распоряжению НЭК "Укрэнерго" начались стабилизационные отключения света", - говорится в сообщении.

ДТЭК на своем сайте публикует актуальный график адресов стабилизационных отключений электроэнергии.

Также с графиком можно ознакомиться здесь.

Отметим, что пока будет действовать распоряжение НЭК "Укрэнерго", каждая из трех групп будет отключаться в определенный период времени. Максимальное время отключения электроэнергии составит не более 4 часов. Однако в некоторых регионах из-за масштабности повреждений энергосистемы свет может отсутствовать более длительное время.

Кроме того, в столичной администрации напоминают о необходимости максимально уменьшить использование электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме страны.