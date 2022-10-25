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З'явився актуальний графік відключень світла у Києві

Фото: у Києві розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві у вівторок, 25 жовтня, знову почалися стабілізаційні відключення електроенергії для запобігання аваріям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"У Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" почалися стабілізаційні відключення світла", - йдеться у повідомленні.

ДПЕК на своєму сайті публікує актуальний графік адрес стабілізаційних відключень електроенергії.

Також з графіком можна ознайомитись тут.

Зазначимо, що поки діятиме розпорядження НЕК "Укренерго", кожна з трьох груп вимикатиметься у певний період часу. Максимальний час відключення електроенергії складе не більше 4 годин. Однак у деяких регіонах через масштабність пошкоджень енергосистеми світло може бути більш тривалий час.

Крім того, у столичній адміністрації нагадують необхідність максимально зменшити використання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі країни.

Нагадаємо, сьогодні "Укренерго" вимушено застосувало графіки обмеження електроспоживання та потужності для промислових споживачів у всіх регіонах України. Це зроблено задля стабілізації енергосистеми.

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Київвідключеня світлаЕлектроенергія