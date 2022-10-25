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По всей Украине ограничили поставки электроэнергии для промышленности

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Украина, Вторник 25 октября 2022 09:34
По всей Украине ограничили поставки электроэнергии для промышленности Фото: промышленности ограничили поставки электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения электропотребления и мощности для промышленных потребителей во всех регионах Украины. Это сделано для стабилизации энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Принудительные ограничения потребителей электроэнергии - полностью контролируемая мера, которая позволяет снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00-11:00 и 17:00-13:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений потребителей.

"Просим потребителей сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также по возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.)", - добавили в компании.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил , что объем добровольного сокращения электроэнергии в Украине составляет 5-10%.

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Укрэнерго Электроэнергия
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