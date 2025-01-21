Появилось фото последствий удара РФ по железной дороге в Днепропетровской области

Российская армия утром вторника, 21 января, нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области. Появилось фото последствий.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Facebook написал глава "Укрзализныци" Александр Перцовский

Перцовский рассказал, что в результате российского обстрела пострадали трое раненых железнодорожников.

"Действовали четко. При объявлении тревоги закрепили поезд, собрали пассажиров и прошли в укрытие депо. Поезд восстановим, главное - спасены жизни! С коллегами встречусь лично в ближайшие дни, отметим за четкость", - написал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру Днепропетровской области. В результате обстрелов есть раненые и повреждения.

Также мы писали о том, что вечером, 20 января, россияне снова прибегли к дроновой атаке - запустили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed с нескольких направлений.

По данным Воздушных сил Российская Федерация атаковала Украину 131-м беспилотным летательным аппаратом типа Shahed и дронами-имитаторами. В частности враг запустил четыре баллистические ракеты "Искандер-М".