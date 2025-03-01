Не явились в ТЦК по уважительным причинам. Юрист объяснил, что будет дальше с повесткой

Во время войны в случае получения повестки все военнообязанные должны явиться в ТЦК и СП в указанный в документе день и время. Что будет дальше с повесткой, если есть законные причины по ней не прийти?

Какой механизм применяют, если человек не явился в ТЦК после больничного, командировки или других предусмотренных законом причин, в комментарии РБК-Украина рассказывает юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко.

Нередко военнообязанные имеют законные причины не явиться по повестке в указанную дату и время.

Уважительные причины неприбытия по повестке, которые определены в пункте 23 Постановления Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период" от 16 мая 2024 года № 560, напоминает Ярослав Звоненко.

Такими причинами являются:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа).

"Гражданин должен сообщить об уважительности причины неприбытия в срок не позднее трех суток, а после завершения уважительной причины неприбытия гражданин должен прибыть по повестке в срок не позднее семи суток", – говорит специалист.

Если в определенный срок гражданин не прибыл, за ним будет зафиксировано нарушение правил воинского учета, что влечет за собой административную ответственность предусмотренную статьями 210 и 210-1 в виде штрафа в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

"Для фиксации нарушения и привлечения к ответственности направление повторной повестки не является обязательным, хотя на практике некоторые ТЦК и СП фиксируют нарушения только после второй или третьей повестки, но законодательство позволяет сделать это и после первой", – добавляет собеседник.