Появились спутниковые снимки после удара по базе россиян на озере Донузлав в Крыму

Что этому предшествовало

Напомним, 18 июля стало известно, что Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ провели операцию в Крыму и атаковали дронами базу береговой охраны РФ. Были повреждены штаб с пунктом управления, состав врага, электроподстанция, технические сооружения и огневые позиции оккупантов.

Отмечается, накануне военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму.

Минобороны РФ утверждало, что якобы уничтожило в районе озера Донузлав украинские морские дроны.

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