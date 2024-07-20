З'явилися супутникові знімки після удару по базі росіян на озері Донузлав у Криму

Що цього передувало

Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ провели операцію у Криму та атакували дронами базу берегової охорони РФ. Було пошкоджено штаб з пунктом управління, склад ворога, електропідстанцію, технічні споруди та вогневі позиції окупантів.

Зазначається, напередодні військово-морські сили РФ проводили навчання з захисту акваторії озера Донузлав у Криму.

Міноборони РФ стверджувало, що нібито знищило у районі озера Донузлав українські морські дрони.

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