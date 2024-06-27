Финляндия изменит закон для конфискации квартир у россиян, не уплачивающих взносы

Правительство Финляндии изменит свое законодательство для того, чтобы иметь возможность конфисковать квартиры у россиян, не уплачивающих взносы. Завтра президент подпишет изменения в закон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Финляндии.

Как отметили в ведомстве, страна столкнулась с проблемами в Юго-Восточной и Восточной частях страны. Там около 1000 жилищных обществ столкнулись с проблемами из-за несостоятельности российских владельцев квартир переводить членские взносы и другие платежи. Поэтому некоторые жилые комплексы могут объявить банкротство или остаться без отопления, энергии и воды.

"Целью обновления закона о жилищно-строительных компаниях является решение проблем жилищно-строительных компаний и упрощение процедуры приобретения права собственности на жилье. Поправка также призвана обеспечить, чтобы время, необходимое для вручения решения о вступлении во владение за рубежом, не приводило к неэффективности решения" , – сказано в сообщении.

В то же время, там отмечают, что взятие в собственность ОСМД требует вручения повестки о выселении. Однако в некоторых случаях захват контроля над ОСМД невозможен, если невозможно вручить сообщения за границей. В частности, в Восточной Финляндии возникли проблемы с доставкой сообщений в Россию. Это ставит в невыгодное положение жилищные компании, вынужденные использовать владение как средство противодействия нарушениям со стороны пайщиков или арендаторов.

Конфискация имущества россиян в Финляндии

Ранее идею конфискации имущества у россиян поддерживала министр юстиции Финляндии Лина Мэри. Она заявляла, что правительство хочет облегчить конфискацию принадлежащих россиянам квартир.

Тогда она говорила, что юридическое решение этой проблемы планируется на середину 2024 года.

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