ua en ru
Вт, 22 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Появились подробности смерти мужчины в ТЦК Полтавской области

Полтавская область, Вторник 22 октября 2024 13:51
UA EN RU
Появились подробности смерти мужчины в ТЦК Полтавской области Фото: в одном из ТЦК Полтавской области мужчину нашли повешенным (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

После смерти военнообязанного в одном из ТЦК Полтавской области полиция начала производство по статье "умышленное убийство". Стало известно, что мужчину нашли повешенным.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

"Поступала такая информация, выезжала следственно-оперативная группа, ведомости, внесенные в Единый реестр по части 1 статьи 115", - сказал Сулаев.

По его словам, в настоящее время полицейские выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Также спикер полиции рассказал, что военнообязанного нашли повешенным. Он местный, 1976 года рождения.

Самоубийство мужчины в ТЦК Полтавской области

Напомним, накануне в Полтавском ТЦК и СП сообщили, что мужчина в военкомате совершил самоубийство. По их данным, это произошло на сборном пункте, а следов насилия на теле мужчины не было обнаружено.

Известно, что военнообязанный в ТЦК был доставлен полицейскими, поскольку тот находился в розыске. Он отказался проходить ВВК, из-за чего был составлен акт отказа. Готовилось сообщение в полицию о совершении им уголовного правонарушения по статье 336 УК (уклонение от призыва по мобилизации).

В ТЦК добавляют, что ранее мужчина уже был приговорен по этой статье к трем годам лишения свободы с условным сроком, который завершился в сентябре 2024 года.

Пресс служба военкомата заявляет, что никакого физического или психологического давления на мужчину не оказывалось. Он ожидал на сборном пункте, пока оформляли документы. Проводится служебное расследование по выяснению всех обстоятельств.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область ТЦК
NEWS
Кремль отсрочил приказ вытеснить ВСУ из Курской области, - источники
Кремль отсрочил приказ вытеснить ВСУ из Курской области, - источники
DAILY
Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ