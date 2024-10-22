Появились подробности смерти мужчины в ТЦК Полтавской области

После смерти военнообязанного в одном из ТЦК Полтавской области полиция начала производство по статье "умышленное убийство". Стало известно, что мужчину нашли повешенным.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

"Поступала такая информация, выезжала следственно-оперативная группа, ведомости, внесенные в Единый реестр по части 1 статьи 115", - сказал Сулаев.

По его словам, в настоящее время полицейские выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Также спикер полиции рассказал, что военнообязанного нашли повешенным. Он местный, 1976 года рождения.

Самоубийство мужчины в ТЦК Полтавской области

Напомним, накануне в Полтавском ТЦК и СП сообщили, что мужчина в военкомате совершил самоубийство. По их данным, это произошло на сборном пункте, а следов насилия на теле мужчины не было обнаружено.

Известно, что военнообязанный в ТЦК был доставлен полицейскими, поскольку тот находился в розыске. Он отказался проходить ВВК, из-за чего был составлен акт отказа. Готовилось сообщение в полицию о совершении им уголовного правонарушения по статье 336 УК (уклонение от призыва по мобилизации).