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Появились новые снимки аэродрома Бердянска, по которому били ATACMS

Бердянск, Пятница 20 октября 2023 00:04
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Появились новые снимки аэродрома Бердянска, по которому били ATACMS Фото: оккупанты перемещают технику из Бердянска (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Во временно оккупированном Бердянске на спутниковых снимках уменьшилось количество вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу сотрудника Американского института предпринимательства (AEI) в социальной сети X (Twitter).

На свежих спутниковых снимках, сделанных 19 октября, в аэропорту Бердянска стало меньше вертолетов. Брэди Африк связывает это с недавней атакой ВСУ на аэропорт в Бердянске.

Удар ВСУ по Бердянску

В ночь на 17 октября, жители Бердянска услышали мощный взрыв. Днем стало известно об ударе по аэропорту города, на котором оккупанты размещают технику. Впоследствии стало известно об ударе ракетами ATAMCS.

Склад боеприпасов детонировал до четырех утра. В результате этой атаки пострадало несколько пилотов и техника.

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