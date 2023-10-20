Появились новые снимки аэродрома Бердянска, по которому били ATACMS

Во временно оккупированном Бердянске на спутниковых снимках уменьшилось количество вертолетов.

На свежих спутниковых снимках, сделанных 19 октября, в аэропорту Бердянска стало меньше вертолетов. Брэди Африк связывает это с недавней атакой ВСУ на аэропорт в Бердянске.

New imagery of Russian-occupied Berdyansk airport shows that Russian forces have moved several helicopters from the site since Ukraine's recent strike with US-supplied ATACMS. pic.twitter.com/rOST89sAnU — Brady Africk (@bradyafr) October 19, 2023

Удар ВСУ по Бердянску

В ночь на 17 октября, жители Бердянска услышали мощный взрыв. Днем стало известно об ударе по аэропорту города, на котором оккупанты размещают технику. Впоследствии стало известно об ударе ракетами ATAMCS.

Склад боеприпасов детонировал до четырех утра. В результате этой атаки пострадало несколько пилотов и техника.