ua en ru
Пт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З'явилися нові знімки аеродрому Бердянська, по якому били ATACMS

Бердянськ, П'ятниця 20 жовтня 2023 00:04
UA EN RU
З'явилися нові знімки аеродрому Бердянська, по якому били ATACMS Фото: окупанти переміщують техніку з Бердянська (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У тимчасово окупованому Бердянську на супутникових знімках поменшало вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку співробітника Американського інституту підприємництва (AEI) у соціальній мережі X (Twitter).

На свіжих супутникових знімках, зроблених 19 жовтня, в аеропорту Бердянська поменшало гелікоптерів. Бреді Африк пов'язує це з недавньою атакою ЗСУ на аеропорт у Бердянську.

Удар ЗСУ по Бердянську

У ніч на 17 жовтня жителі Бердянська почули потужний вибух . Вдень стало відомо про удар по аеропорту міста, на якому окупанти розміщують техніку. Згодом стало відомо про удар ракетами ATAMCS.

Склад боєприпасів детонував до четвертої ранку. Внаслідок цієї атаки постраждали кілька пілотів та техніка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Бердянськ ATACMS ВСУ ракетна атака окупанти Війна в Україні
NEWS
Замість Маляр. Стало відомо, хто відповідатиме за ЗМІ в Міноборони
Замість Маляр. Стало відомо, хто відповідатиме за ЗМІ в Міноборони
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ