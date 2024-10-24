Появились новые подробности атаки России на Староконстантинов: фото последствий

Обстрел Староконстантинова

24 октября российские войска атаковали Староконстантинов Хмельницкой области. В регионе была объявлена ​​тревога около 4:00. После этого в области раздались взрывы.

В результате падения обломков вражеского БПЛА типа "Shahed" повреждены отель и двухэтажный дом, возникли пожары. Спасатели ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня. Из поврежденной гостиницы и дома чрезвычайники эвакуировали 40 человек.

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