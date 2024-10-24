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З'явилися нові подробиці атаки Росії на Старокостянтинів: фото наслідків

Фото: РФ повторно атакувала Старокостянтинів 24 жовтня (facebook.com/DSNSKHM)
Автор: Наталія Гурковська

Під час ліквідації наслідків атаки на Старокостянтинів окупанти повторно вдарили по місту. Рятувальники не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Під час проведення аварійно-рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл. Руйнувань зазнав магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особовий склад ДСНС відійшов на безпечну відстань.

"Тож, на щастя, ніхто з надзвичайників не постраждав", - констатували рятувальники.

 

Обстріл Старокостянтинова

24 жовтня російські війська атакували Старокостянтинів Хмельницької області. В регіоні було оголошено тривогу близько 4:00. Після цього в області пролунали вибухи.

Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА типу "Shahed" пошкоджено готель та двоповерховий будинок, виникли пожежі. Рятувальники ліквідували займання, не допустивши розповсюдження вогню. З пошкодженого готелю та будинку надзвичайники евакуювали 40 людей.

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