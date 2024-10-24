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Появились новые подробности атаки России на Староконстантинов: фото последствий

Хмельницкий, Четверг 24 октября 2024 13:21
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Появились новые подробности атаки России на Староконстантинов: фото последствий Фото: РФ повторно атаковала Староконстантинов 24 октября (facebook.com/DSNSKHM)
Автор: Наталия Гурковская

Во время ликвидации последствий атаки на Староконстантинов, оккупанты повторно ударили по городу. Спасатели не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Во время проведения аварийно-спасательных работ враг произвел повторный обстрел. Разрушений подвергся магазину ритуальных услуг вблизи места предварительного попадания, где работали пожарные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что личный состав ГСЧС отошел на безопасное расстояние.

"Поэтому, к счастью, никто из чрезвычайников не пострадал", - констатировали спасатели.

Обстрел Староконстантинова

24 октября российские войска атаковали Староконстантинов Хмельницкой области. В регионе была объявлена ​​тревога около 4:00. После этого в области раздались взрывы.

В результате падения обломков вражеского БПЛА типа "Shahed" повреждены отель и двухэтажный дом, возникли пожары. Спасатели ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня. Из поврежденной гостиницы и дома чрезвычайники эвакуировали 40 человек.

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