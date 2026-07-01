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Появились кадры последствий удара по заводу "Искандеров" в России

18:20 01.07.2026 Ср
2 мин
Как отработали украинские "Фламинго" в Волгограде?
aimg Сергей Козачук
Фото: удар по заводу "Титан-Баррикады" в Волгограде (росСМИ1)

В России в результате ракетного удара получил существенные повреждения оборонный завод "Титан-Баррикады" в Волгограде, где изготавливают компоненты для ракетных комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы" ("Радио Свобода").

Последствия попадания на снимках

Журналисты обнародовали свежие спутниковые фотографии компании Vantor, сделанные 1 июля. На снимках четко видны по меньшей мере два существенно поврежденных корпуса российского военного предприятия.

Ранее в социальных сетях также появилось видео, зафиксировавшее точное попадание двух украинских ракет FP-5 "Фламинго" по территории этого оборонного объекта.

Производящие на заводе

Российский завод "Титан-Баррикады" является стратегическим объектом для армии окупантов. Он специализируется на производстве пусковых установок, артиллерийских систем и компонентов для стратегических и тактических ракетных комплексов, в частности "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М".

Заявление Зеленского

Успешную атаку Сил обороны подтвердил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что удар по промышленному комплексу в Волгограде был нанесен в ночь на 27 июня.

"Это большой промышленный комплекс, где враг производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок для ударов по нашим людям. Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. Спасибо воинам наших Сил обороны за точность", - подчеркнул глава государства.

Удары по военным заводам в России

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса, задействованные в производстве ракетного вооружения и компонентов к нему, все чаще оказываются под ударами.

Напомним, утром 27 июня в российском Волгограде раздались мощные взрывы. Ракеты атаковали местное оборонное предприятие, занимающееся выпуском пусковых установок для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

Ракетную опасность этой ночью объявляли сразу в нескольких регионах РФ, а на зафиксированных очевидцами кадрах видны четкие прилеты и густые столбы дыма над городом.

Кроме того, несколькими днями ранее, 22 июня, серия взрывов всколыхнула российский Воронеж. Тогда под удар попал другой важный для окупантов военный завод, производящий микроэлектронику и компоненты для российских ракет.

Несмотря на заявления местных властей об "сбитии целей", в сети появились многочисленные видеоподтверждения попаданий, после которых над предприятием поднялись тучи черного дыма.

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