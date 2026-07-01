Появились кадры последствий удара по заводу "Искандеров" в России

Последствия попадания на снимках

Журналисты обнародовали свежие спутниковые фотографии компании Vantor, сделанные 1 июля. На снимках четко видны по меньшей мере два существенно поврежденных корпуса российского военного предприятия.

Ранее в социальных сетях также появилось видео, зафиксировавшее точное попадание двух украинских ракет FP-5 "Фламинго" по территории этого оборонного объекта.

Производящие на заводе

Российский завод "Титан-Баррикады" является стратегическим объектом для армии окупантов. Он специализируется на производстве пусковых установок, артиллерийских систем и компонентов для стратегических и тактических ракетных комплексов, в частности "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М".

Заявление Зеленского

Успешную атаку Сил обороны подтвердил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что удар по промышленному комплексу в Волгограде был нанесен в ночь на 27 июня.

"Это большой промышленный комплекс, где враг производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок для ударов по нашим людям. Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. Спасибо воинам наших Сил обороны за точность", - подчеркнул глава государства.