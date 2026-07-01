З'явилися кадри наслідків удару по заводу "Іскандерів" у Росії

У Росії внаслідок ракетного удару зазнав суттєвих пошкоджень оборонний завод "Титан-Барикади" у Волгограді, де виготовляють компоненти для ракетних комплексів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми" ("Радіо Свобода").
Журналісти оприлюднили свіжі супутникові фотографії компанії Vantor, зроблені 1 липня. На знімках чітко видно щонайменше два суттєво пошкоджених корпуси російського військового підприємства.
Раніше у соціальних мережах також з'явилося відео, що зафіксувало точне влучання двох українських ракет FP-5 "Фламінго" по території цього оборонного об'єкта.
Російський завод "Титан-Барикади" є стратегічним об'єктом для армії окупантів. Він спеціалізується на виготовленні пускових установок, артилерійських систем та компонентів для стратегічних і тактичних ракетних комплексів, зокрема "Іскандер-М", "Ярс" та "Тополь-М".
Успішну атаку Сил оборони України підтвердив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що удару по промисловому комплексу у Волгограді було завдано в ніч проти 27 червня.
"Це великий промисловий комплекс, де ворог виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людях. Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу. Дякую воїнам наших Сил оборони за точність", - наголосив глава держави.
Російські підприємства оборонно-промислового комплексу, які задіяні у виробництві ракетного озброєння та компонентів до нього, все частіше опиняються під ударами.
Нагадаємо, зранку 27 червня у російському Волгограді пролунали потужні вибухи. Ракети атакували місцеве оборонне підприємство, що займається випуском пускових установок для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М".
Ракетну небезпеку цієї ночі оголошували одразу в кількох регіонах РФ, а на зафіксованих очевидцями кадрах було видно чіткі прильоти та густі стовпи диму над містом.
Крім того, кількома днями раніше, 22 червня, серія вибухів сколихнула російський Воронеж. Тоді під удар потрапив інший важливий для окупантів військовий завод, який виробляє мікроелектроніку та компоненти для російських ракет.
Попри заяви місцевої влади про "збиття цілей", у мережі з'явилися численні відеопідтвердження влучань, після яких над підприємством піднялися хмари чорного диму.