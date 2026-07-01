З'явилися кадри наслідків удару по заводу "Іскандерів" у Росії

Наслідки влучання на знімках

Журналісти оприлюднили свіжі супутникові фотографії компанії Vantor, зроблені 1 липня. На знімках чітко видно щонайменше два суттєво пошкоджених корпуси російського військового підприємства.

Раніше у соціальних мережах також з'явилося відео, що зафіксувало точне влучання двох українських ракет FP-5 "Фламінго" по території цього оборонного об'єкта.

Що виробляють на заводі

Російський завод "Титан-Барикади" є стратегічним об'єктом для армії окупантів. Він спеціалізується на виготовленні пускових установок, артилерійських систем та компонентів для стратегічних і тактичних ракетних комплексів, зокрема "Іскандер-М", "Ярс" та "Тополь-М".

Заява Зеленського

Успішну атаку Сил оборони України підтвердив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що удару по промисловому комплексу у Волгограді було завдано в ніч проти 27 червня.

"Це великий промисловий комплекс, де ворог виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людях. Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу. Дякую воїнам наших Сил оборони за точність", - наголосив глава держави.