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Появились фото последствий удара РФ по психбольнице в Харькове

ХарьковХарьков, Суббота 27 апреля 2024 12:41
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Появились фото последствий удара РФ по психбольнице в Харькове Фото: как выглядит психбольница в Харькове после обстрела РФ (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Появились фото последствий удара российских С-300 по специализированной больнице психпрофиля в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В момент обстрела в лечебном корпусе находились 60 пациентов и 5 работников. От взрыва повреждено здание пищеблока, водопровод, линии электропередач", - рассказал он, показав фото с места.

Последствия обстрела психбольницы в Харькове (t.me/synegubov)

По его словам, 53-летняя пациентка получила травмы, ей оказали помощь на месте.

"В настоящее время всех пациентов распределили между отделениями больницы", - отметил Синегубов.

Обстрел Харькова

В Харькове в ночь на 27 апреля прогремели взрывы. В регионе была объявлена тревога.

Поже стало известно, что эпицентром падения двух российских ракет С-300 стала территория, расположенная между корпусами медзаведения в Салтовском районе, недалеко от психбольницы. Во время атаки там находились более тысячи человек.

Позже в полиции показали видео с места "прилета".

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