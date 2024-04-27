Появились фото последствий удара РФ по психбольнице в Харькове

Появились фото последствий удара российских С-300 по специализированной больнице психпрофиля в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В момент обстрела в лечебном корпусе находились 60 пациентов и 5 работников. От взрыва повреждено здание пищеблока, водопровод, линии электропередач", - рассказал он, показав фото с места.

Последствия обстрела психбольницы в Харькове (t.me/synegubov)

По его словам, 53-летняя пациентка получила травмы, ей оказали помощь на месте.

"В настоящее время всех пациентов распределили между отделениями больницы", - отметил Синегубов.

Обстрел Харькова

В Харькове в ночь на 27 апреля прогремели взрывы. В регионе была объявлена тревога.

Поже стало известно, что эпицентром падения двух российских ракет С-300 стала территория, расположенная между корпусами медзаведения в Салтовском районе, недалеко от психбольницы. Во время атаки там находились более тысячи человек.

Позже в полиции показали видео с места "прилета".