Появились фото последствий удара РФ по психбольнице в Харькове
Появились фото последствий удара российских С-300 по специализированной больнице психпрофиля в Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В момент обстрела в лечебном корпусе находились 60 пациентов и 5 работников. От взрыва повреждено здание пищеблока, водопровод, линии электропередач", - рассказал он, показав фото с места.
Последствия обстрела психбольницы в Харькове (t.me/synegubov)
По его словам, 53-летняя пациентка получила травмы, ей оказали помощь на месте.
"В настоящее время всех пациентов распределили между отделениями больницы", - отметил Синегубов.
Обстрел Харькова
В Харькове в ночь на 27 апреля прогремели взрывы. В регионе была объявлена тревога.
Поже стало известно, что эпицентром падения двух российских ракет С-300 стала территория, расположенная между корпусами медзаведения в Салтовском районе, недалеко от психбольницы. Во время атаки там находились более тысячи человек.
Позже в полиции показали видео с места "прилета".
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