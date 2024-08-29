Появились фото последствий атаки дронов на Киев

Полиция показала фото последствий атаки российских дронов на Киев в четверг, 29 августа. В столице упали обломки вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Facebook.

Обломки "Шахедов" упали в трех районах Киева. По предварительной информации, в результате ночной атаки врага повреждены три квартиры многоэтажного дома в Голосеевском районе и два частных дома в Деснянском районе.

Также части российских дронов нашли в нескольких местах Днепровского района. Их осматривают взрывотехники полиции.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Фото: в Киеве упали обломки российских "Шахедов" (facebook.com/UA.KyivPolice)