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В Торопце хранились ракеты к "Град", С-300, "Искандер" и северокорейские KN23, - ЦПД

Россия, Среда 18 сентября 2024 09:05
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В Торопце хранились ракеты к "Град", С-300, "Искандер" и северокорейские KN23, - ЦПД Фото: на складе в Торопце хранились ракеты к "Искандер" и северокорейские KN23 (t.me mchs_official)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки дронов на Торопец Тверской области в ночь на 18 сентября, был нанесен удар по важному складу. Там хранились ракеты, в том числе "Искандер" и KN23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"На большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты до "Град", С-300 и С-400", - рассказал он.

Также, по его данным, там хранились произведенные баллистические ракеты к "Искандеру". Кроме того, россияне начинали создавать запас северокорейских KN23.

Что этому предшествовало

В ночь на 18 сентября в Торопце Тверской области произошел пожар. Он возник на фоне атаки дронов и работы противовоздушной обороны в регионе.

Местные жители сообщали, что под удар мог попасть склад с боеприпасами. Начался пожар и детонация.

Несмотря на то, что Торопец расположен в 488 км от границы с Украиной, дронам удалось атаковать воинскую часть и важные склады, расположенные под Торопцом. Первоначально сообщалось, что на складах россияне хранили ракеты для БМ-21 "Град", 82-мм мины, патроны.

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